Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux) Maraye-en-Othe

Jeudi 23 avril MARAYE-EN-OTHE Atelier Peinture + Land art (créations à base de matériaux végétaux). De 14h à 16h au Nid de créateurs.

Si vous aimez la peinture et que vous aimez aussi la Nature fleurs, feuilles d’arbres, lichen, … Cet atelier est pour vous.

Osez créer en associant la peinture avec des fleurs de printemps, feuilles, … grâce à un accompagnement attentif et valorisant. Votre création se fera sur papier type Canson, associant peinture et collage de végétaux. Il est possible de cueillir et d’apporter sa récolte végétale.

Cet atelier, d’une durée de 2h est destiné aux adolescents et adultes. Dans l’idéal, le nombre de participants serait de 5 à 10. Chacun repartira avec sa création à l’issue de l’atelier.

La participation financière est fixée à 20 € personne.

