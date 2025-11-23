Atelier peinture: Le colporteur est un passeur : mémoire et transmission Mémorial de la Shoah Paris

Atelier peinture: Le colporteur est un passeur : mémoire et transmission Mémorial de la Shoah Paris dimanche 23 novembre 2025.

L’histoire d’une famille, dont le récit a été impossible à transmettre oralement, passe parfois par un « objet », un texte ou une image. Lors de ces séances qui se déroulent toujours dans une ambiance conviviale, chacun est invité à venir avec les objets qui cristallisent une histoire délicate. Ils sont les points de départ d’une réalisation picturale. Cet atelier d’arts plastiques constitue un moment ludique d’échanges et de partage.

Il s’adresse à tout public adulte, tous niveaux, débutants bienvenus.

Animé par Anne Gorouben.

Chaque visiteur vient avec quelques objets et / ou documents personnels dont il se servira pour la création plastique.

Le dimanche 23 novembre 2025

de 15h30 à 17h30

Le dimanche 23 novembre 2025

de 11h30 à 13h30

payant

Tarif unique pour la journée : 12€

Public adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial