Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain

Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain

Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue Ernest Fourneau

Adresse : Place

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Ascain

Atelier peinture Margo basatiak naturari begira”

Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Ateliers de peinture pour les 9-13 ans Margo basatiak naturari begira”.
En langue basque.   .

Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +34 665 72 46 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier peinture Margo basatiak naturari begira”

L’événement Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Ascain a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)