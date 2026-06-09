Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain
Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain samedi 20 juin 2026.
Ascain
Atelier peinture Margo basatiak naturari begira”
Rue Ernest Fourneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 21:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Ateliers de peinture pour les 9-13 ans Margo basatiak naturari begira”.
En langue basque. .
Rue Ernest Fourneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +34 665 72 46 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier peinture Margo basatiak naturari begira”
L’événement Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Ascain a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Ascain (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert de chants basques choeur mixte Larrun Kanta Eglise Ascain 9 juin 2026
- Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain 9 juin 2026
- Randonnée nocturne accompagnée Crépuscule gourmand à la Rhune Bureau d’Accueil Touristique Ascain 10 juin 2026
- Atelier peinture Margo basatiak naturari begira” Rue Ernest Fourneau Ascain 12 juin 2026
- Vide-greniers Rue Ernest Fourneau Ascain 13 juin 2026