Atelier peinture Mise en lumière d’un poème hors les murs Halle de Lombez ou Cheminement des passerelles Puylausic

Atelier peinture Mise en lumière d’un poème hors les murs Jeudi 24 juillet, 11h00 Halle de Lombez ou Cheminement des passerelles Gers

15 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-24T11:00:00 – 2025-07-24T13:00:00

Fin : 2025-07-24T11:00:00 – 2025-07-24T13:00:00

Coach et hypnothérapeute, Nathalie Roussel a suivi des cours d’arts plastiques et a utilisé toutes sortes de techniques, parmi lesquelles la technique du couteau. Dans cet atelier, elle propose une initiation à cette technique particulière pour illustrer un poème et découvrir une manière de peindre sans réfléchir, juste avec le geste, l’envie, l’émotion.

Halle de Lombez ou Cheminement des passerelles 32220 Puylausic 32220 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05-62-60-30-45 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-lombez@orange.fr »}]

© Médiathèque de Lombez