Atelier peinture Musée Sauvage Argenteuil

Atelier peinture Musée Sauvage Argenteuil samedi 20 septembre 2025.

Atelier peinture Samedi 20 septembre, 15h00 Musée Sauvage Val-d’Oise

Vous pourrez régler votre participation à prix libre directement sur place au Café Sauvage. Pas de parking sur place (sauf PMR).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Lors de cet atelier peinture en plein air, viens t’inspirer de l’architecture du Musée Sauvage pour imaginer le Musée de tes rêves !

Musée Sauvage 5 rue Pierre-Guienne 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 82 06 83 00 https://museesauvage.com/ En 2018, un collectif composé d’associations locales, d’habitant.e.s et d’artistes s’est réuni pour porter devant la municipalité d’Argenteuil un projet de réouverture d’un lieu fermé depuis plus de 10 ans.

D’abord maison de campagne d’un seigneur local, le bâtiment est érigé en hôpital au début du XVIIIe siècle avant de devenir un musée autour des années 1930. Il sera fermé au public en 2008.

À partir de 2019, exactement 300 ans après le début de l’édification de l’hôpital et à la suite de longs mois de travaux et rafraichissements, il rouvre enfin sous une forme inattendue : un lieu partagé!

Tout le projet du Musée Sauvage s’articule autour de la collaboration, de la circulation des connaissances et des savoir-faire afin de favoriser l’autonomie et la débrouille. Le lieu s’anime au gré des idées, des envies et des rencontres.

Des associations et personnes résidentes se chargent de faire vivre le Musée Sauvage au quotidien et d’assurer sa bonne marche.

C’est aussi un lieu ressource : il vise à permettre au plus grand nombre de profiter de son cadre exceptionnel, de ses espaces et de ses outils mutualisés. Situé en face de la sous-préfecture. Pas de parking (sauf PMR).

En train : Ligne J – Gare d’Argenteuil – puis 3mn à pied.

En voiture : A15, sortie 2 Argenteuil Centre.

Atelier peinture

Musée Sauvage