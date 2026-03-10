Atelier peinture parent-enfant Le Lieu Dit Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-29 15:30 – 17:30

Gratuit : non Sur inscription préalable, 24€/enfants Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Un lieu convivial et une toile à peindre avec un dessin simplifié et déjà préparé pour un véritable moment de lâcher-prise et de convivialité.Aucune pression du résultat ! Juste du fun !Tout le matériel est fourni et une boisson est offerte. Et bien sûr, vous repartez avec votre œuvre !Animé par l’Artiste c’est toi !Site

Le Lieu Dit Nantes 44100

