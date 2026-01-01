Atelier peinture parent-enfant Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS

Venez créer avec votre enfant et expérimenter divers techniques de peinture tous les jeudis à partir de 9h30.

Atelier accessible à tous, y compris les plus petits.

Venez expérimenter en duo les techniques de la peinture.

Du jeudi 15 janvier 2026 au jeudi 29 janvier 2026 :

jeudi

de 09h30 à 17h30

gratuit

Accueil et activités libres toute la journée

Public tout-petits et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-15T10:30:00+01:00

fin : 2026-01-29T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-15T09:30:00+02:00_2026-01-15T17:30:00+02:00;2026-01-22T09:30:00+02:00_2026-01-22T17:30:00+02:00;2026-01-29T09:30:00+02:00_2026-01-29T17:30:00+02:00

Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS

+33184821902 maison1000jours18@paris.fr



Afficher la carte du lieu Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

