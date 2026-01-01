Atelier peinture parent-enfant Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS
Atelier peinture parent-enfant Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS jeudi 15 janvier 2026.
Venez créer avec votre enfant et expérimenter divers techniques de peinture tous les jeudis à partir de 9h30.
Atelier accessible à tous, y compris les plus petits.
Venez expérimenter en duo les techniques de la peinture.
Du jeudi 15 janvier 2026 au jeudi 29 janvier 2026 :
jeudi
de 09h30 à 17h30
gratuit
Accueil et activités libres toute la journée
Public tout-petits et adultes.
Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement 16 rue Cavé 75018 PARIS
+33184821902 maison1000jours18@paris.fr
