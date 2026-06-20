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AGENDA · Argentan

Atelier peinture « Paysage ou portrait » – Micro-Folie Espace Jean Moulin Argentan

mardi 5 janvier 2027 · Espace Jean Moulin · Argentan

Informations pratiques

Début
mardi 5 janvier 2027
Fin
jeudi 25 février 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Jean Moulin
Adresse
18 rue du Paty
Ville
61200 Argentan
Département
Orne
Tarif

Argentan

Atelier peinture « Paysage ou portrait » – Micro-Folie

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-05 14:00:00
fin : 2027-02-25 15:30:00

Date(s) :
2027-01-05

En ce début d’année, à la Micro-Folie « Lumière sur les impressionnistes! »

Paysage ou portrait

Atelier peinture

Peignez à la manière des impressionnistes, chez qui la lumière
et la couleur sont à l’honneur.

Les mardis et jeudis à 14h et les mercredis à 17h30

Dès 6 ans, gratuit, sur inscription au 06 80 58 04 09 ou par Mail à micro.folie@argentan.fr

Programme culturel complet à retrouver ici : www.terresdargentan.fr/prog-culturel   .

Espace Jean Moulin 18 rue du Paty Argentan 61200 Orne Normandie +33 6 80 58 04 09  micro.folie@argentan.fr

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English : Atelier peinture « Paysage ou portrait » – Micro-Folie

L’événement Atelier peinture « Paysage ou portrait » – Micro-Folie Argentan a été mis à jour le 2026-09-03 par Terres d’Argentan Intercom

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