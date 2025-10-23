Atelier peinture pour les enfants Lyons-la-Forêt

Atelier peinture pour les enfants Lyons-la-Forêt jeudi 23 octobre 2025.

Atelier peinture pour les enfants

12 Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-11-01 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23

Alix Tassart, artiste peintre, vous accueille pour un atelier peinture pour les enfants à Lyons-la-Forêt.

Apprendre à regarder, s’évader, expérimenter des techniques par le biais de séances thématiques et ludiques

Ateliers enfants 6 à 12 ans

Du jeudi au samedi de 14h30 à 16h00 .

12 Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 32 04 58 64

English : Atelier peinture pour les enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier peinture pour les enfants Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Lyons Andelle