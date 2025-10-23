Atelier peinture pour les enfants Lyons-la-Forêt
Atelier peinture pour les enfants Lyons-la-Forêt jeudi 23 octobre 2025.
Atelier peinture pour les enfants
12 Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt Eure
Début : Vendredi 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-11-01 16:00:00
2025-10-23
Alix Tassart, artiste peintre, vous accueille pour un atelier peinture pour les enfants à Lyons-la-Forêt.
Apprendre à regarder, s’évader, expérimenter des techniques par le biais de séances thématiques et ludiques
Ateliers enfants 6 à 12 ans
Du jeudi au samedi de 14h30 à 16h00 .
12 Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 32 04 58 64
English : Atelier peinture pour les enfants
