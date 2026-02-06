Atelier Peinture Préhistorique Châtelperron
Atelier Peinture Préhistorique Châtelperron mercredi 11 février 2026.
Atelier Peinture Préhistorique
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04
Reproduis mammouth, ours des cavernes ou chevaux comme Homo Sapiens et repars avec ta création !
Préhistorama 5, route de Saint-Léon Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 84 51 prehistorama@interco-abl.fr
English :
Reproduce mammoths, cave bears or horses like Homo Sapiens and take your creation home with you!
