Atelier Peinture Préhistorique Châtelperron

Atelier Peinture Préhistorique

Préhistorama 5, route de Saint-Léon Châtelperron Allier

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Reproduis mammouth, ours des cavernes ou chevaux comme Homo Sapiens et repars avec ta création !

English :

Reproduce mammoths, cave bears or horses like Homo Sapiens and take your creation home with you!

