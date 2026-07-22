Atelier Peinture Préhistorique Préhistorama Châtelperron
mercredi 22 juillet 2026 · Préhistorama · Châtelperron
Informations pratiques
Châtelperron
Atelier Peinture Préhistorique
Préhistorama 5 route de Saint-Léon Châtelperron Allier
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31
Reproduis mammouths, chevaux et bisons comme au paléolithique et repars avec ta création !
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Préhistorama 5 route de Saint-Léon Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 84 51 prehistorama@interco-abl.fr
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English :
Recreate mammoths, horses, and bison just like in the Paleolithic era, and take your creation home with you!
L’événement Atelier Peinture Préhistorique Châtelperron a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire