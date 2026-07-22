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AGENDA · Châtelperron

Atelier Peinture Préhistorique Préhistorama Châtelperron

mercredi 22 juillet 2026 · Préhistorama · Châtelperron

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Préhistorama
Adresse
5 route de Saint-Léon
Ville
03220 Châtelperron
Département
Allier
Tarif
3

Châtelperron

Atelier Peinture Préhistorique

Préhistorama 5 route de Saint-Léon Châtelperron Allier

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-19 2026-08-24 2026-08-26 2026-08-31

Reproduis mammouths, chevaux et bisons comme au paléolithique et repars avec ta création !
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Préhistorama 5 route de Saint-Léon Châtelperron 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 84 51  prehistorama@interco-abl.fr

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English :

Recreate mammoths, horses, and bison just like in the Paleolithic era, and take your creation home with you!

L’événement Atelier Peinture Préhistorique Châtelperron a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire