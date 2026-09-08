Atelier peinture sumie Médiathèque la Cotentine La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier peinture sumie

Médiathèque la Cotentine Digulleville La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Par ANTOINETTE PHAM.

Dans le cadre du ZZ TOUR, la médiathèque « Cotentine » de Digulleville, a le plaisir de proposer différentes actions culturelles autour des oeuvres d’Antoinette Pham et François David.

« D’ENCRE ET DE VENT » c’est une exposition d’Antoinette Pham, créée avec la complicité poétique de François David qui aura lieu du 3 au 24 octobre, dans le même temps, il y aura également le spectacle du même nom, un atelier d’art graphique et une rencontre.

Antoinette Pham – artiste et illustratrice du livre « D’encre et de vent » transmettra son art de la calligraphie et de la peinture sumie (peinture à l’encre japonaise), sur papier de riz.

Les fournitures spécifiques vous seront mises à disposition alors n’hésitez pas ! Venez « illustrer » la mer et visiter l’exposition commentée par l’artiste.

Durée : 2h30, public adultes et ados, gratuit sur réservation. .

Médiathèque la Cotentine Digulleville La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 95 90 99 mediatheque-digulleville@lahague.com

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English : Atelier peinture sumie

L’événement Atelier peinture sumie La Hague a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague