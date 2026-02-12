ATELIER PEINTURE SUR ASSIETTES Montpellier
ATELIER PEINTURE SUR ASSIETTES Montpellier samedi 21 février 2026.
ATELIER PEINTURE SUR ASSIETTES
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Offrez-vous un moment créatif et feel good autour de la peinture sur céramique, le samedi 21 février de 14h à 16h, à Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).
Pendant 2h, personnalisez une assiette unique à votre image dans une ambiance douce, conviviale et cocooning.
Offrez-vous un moment créatif et feel good autour de la peinture sur céramique, le samedi 21 février de 14h à 16h, à Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).
Pendant 2h, personnalisez une assiette unique à votre image dans une ambiance douce, conviviale et cocooning.
Atelier accessible à tous, sans prérequis. Une boisson au choix est incluse et tout le matériel est fourni.
Tarif 30 € personne.
Sur réservation .
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Treat yourself to a creative, feel-good ceramic painting experience on Saturday February 21 from 2 to 4pm, at Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).
For 2 hours, personalize a unique plate in your own image, in a soft, friendly and cocooning atmosphere.
L’événement ATELIER PEINTURE SUR ASSIETTES Montpellier a été mis à jour le 2026-02-09 par 34 OT MONTPELLIER