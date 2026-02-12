ATELIER PEINTURE SUR ASSIETTES Montpellier

ATELIER PEINTURE SUR ASSIETTES

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Offrez-vous un moment créatif et feel good autour de la peinture sur céramique, le samedi 21 février de 14h à 16h, à Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).

Pendant 2h, personnalisez une assiette unique à votre image dans une ambiance douce, conviviale et cocooning.

Atelier accessible à tous, sans prérequis. Une boisson au choix est incluse et tout le matériel est fourni.

Tarif 30 € personne.

Sur réservation .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a creative, feel-good ceramic painting experience on Saturday February 21 from 2 to 4pm, at Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).

For 2 hours, personalize a unique plate in your own image, in a soft, friendly and cocooning atmosphere.

