Atelier peinture sur bougie et goûter Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Atelier peinture sur bougie et goûter Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Début : 2025-12-06
Personnalisez en douceur votre bougie

Au programme Se régaler: avec des gourmandises concoctées par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite l’atelier créatif! Un moment de partage et de fun.

**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82*   .

