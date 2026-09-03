Informations pratiques

Le Puy-Sainte-Réparade

Atelier peinture sur bouteille avec « Les Experiences’Way »

Samedi 17 octobre 2026 de 10h30 à 12h30. Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:30:00

fin : 2026-10-17 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Laissez parler votre créativité ! Le temps d’une matinée, découvrez les vins du Château Paradis et personnalisez votre propre bouteille lors d’un atelier convivial et gourmand.

En partenariat avec Les Expériences Way, Château Paradis vous propose de participer à un atelier de peinture sur bouteille de vin.



Au programme : dégustation de trois vins et atelier peinture encadré, le tout accompagné d’un apéritif avec planches et verre de vin.



10h30 à 12h30

Tarif 38 € – incluant : dégustation 3 vins, 1 bouteille et l’atelier peinture avec apéritif (planche charcuterie / fromage + un verre de vin).



Places limitées ! .

Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Let your creativity run wild! Spend a morning discovering the wines of Château Paradis and personalize your own bottle during a fun and delicious workshop.

L’événement Atelier peinture sur bouteille avec « Les Experiences’Way » Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-09-03 par Provence Tourisme