Atelier peinture sur bouteille avec « Les Experiences’Way » Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade
samedi 17 octobre 2026 · Château Paradis · Le Puy-Sainte-Réparade
Informations pratiques
Le Puy-Sainte-Réparade
Atelier peinture sur bouteille avec « Les Experiences’Way »
Samedi 17 octobre 2026 de 10h30 à 12h30. Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 38 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:30:00
fin : 2026-10-17 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Laissez parler votre créativité ! Le temps d’une matinée, découvrez les vins du Château Paradis et personnalisez votre propre bouteille lors d’un atelier convivial et gourmand.
En partenariat avec Les Expériences Way, Château Paradis vous propose de participer à un atelier de peinture sur bouteille de vin.
Au programme : dégustation de trois vins et atelier peinture encadré, le tout accompagné d’un apéritif avec planches et verre de vin.
10h30 à 12h30
Tarif 38 € – incluant : dégustation 3 vins, 1 bouteille et l’atelier peinture avec apéritif (planche charcuterie / fromage + un verre de vin).
Places limitées ! .
Château Paradis 2900 chemin de pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let your creativity run wild! Spend a morning discovering the wines of Château Paradis and personalize your own bottle during a fun and delicious workshop.
L’événement Atelier peinture sur bouteille avec « Les Experiences’Way » Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-09-03 par Provence Tourisme
À voir aussi à Le Puy-Sainte-Réparade (Bouches-du-Rhône)
- Visite des jardins – de la Provence à l’Italie, Château d’Arnajon – Le Puy Sainte Réparade, Le Puy-Sainte-Réparade 19 septembre 2026
- Atelier peinture sur bouteille de vin Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade 19 septembre 2026
- Concert de mandoline Domaine Tour-Campanets Le Puy-Sainte-Réparade 10 octobre 2026