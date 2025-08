Atelier peinture sur bouteille dans les vignes Obernai

Atelier peinture sur bouteille dans les vignes Obernai samedi 9 août 2025.

Atelier peinture sur bouteille dans les vignes

Mont national Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-09 17:30:00

fin : 2025-08-23 19:00:00

2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Participez à un atelier peinture sur bouteille. Au programme une bouteille de vin d’Alsace à peindre, une dégustation de vins du domaine Blanck et de quoi grignoter dans une ambiance conviviale, au milieu des vignes !

Envie d’une parenthèse créative au cœur des vignes alsaciennes ? Participez à un atelier peinture sur bouteille, en petit comité de 8 personnes, sur une parcelle de vignes du domaine Robert Blanck.

Pendant 1h30, laissez libre cours à votre imagination et customisez une véritable bouteille de vin pleine que vous pourrez ensuite ramener chez vous.

Que vous soyez artiste dans l’âme ou débutant curieux, tout le monde est le bienvenu !

Au programme :

– Une bouteille de vin d’Alsace à peindre (Pleine et vous repartez avec ! )

– Une dégustation de vins du domaine

– De quoi grignoter dans une ambiance conviviale, au milieu des vignes

Un moment unique, mêlant créativité, terroir et plaisir des sens.

Prêt·e à peindre l’apéro ?

8 personnes maximum réservation obligatoire .

Mont national Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est

English :

Take part in a bottle-painting workshop. On the program: a bottle of Alsace wine to paint, a tasting of Domaine Blanck wines and something to nibble on in a friendly atmosphere, right in the middle of the vines!

German :

Nehmen Sie an einem Workshop zum Bemalen von Flaschen teil. Auf dem Programm stehen: eine Flasche Elsässer Wein zum Bemalen, eine Weinprobe mit Weinen der Domaine Blanck und etwas zu knabbern in einer geselligen Atmosphäre inmitten der Weinberge!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di pittura di bottiglie. In programma: una bottiglia di vino alsaziano da dipingere, una degustazione di vini Domaine Blanck e qualcosa da sgranocchiare in un’atmosfera amichevole in mezzo alle vigne!

Espanol :

Participe en un taller de pintura de botellas. En el programa: una botella de vino de Alsacia para pintar, una degustación de vinos Domaine Blanck y algo para picar en un ambiente agradable en medio de las viñas

