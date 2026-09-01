Atelier peinture sur bouteille de vin Château Paradis Le Puy-Sainte-Réparade

Informations pratiques

Le Puy-Sainte-Réparade

Atelier peinture sur bouteille de vin

Samedi 19 septembre 2026 de 10h30 à 12h30. Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Peignez, dégustez, personnalisez ! En partenariat avec Les Expériences Way, Château Paradis vous invite à un atelier de peinture sur bouteille. Au programme dégustation de 3 vins, apéritif gourmand et création de votre bouteille unique !

En partenariat avec Les Expériences Way, Château Paradis vous propose de participer à un atelier de peinture sur bouteille de vin.



Au programme dégustation de trois vins et atelier peinture encadré, le tout accompagné d’un apéritif avec planches et verre de vin.



Tarif 38 € incluant dégustation 3 vins, 1 bouteille à personnaliser 75cl et atelier peinture avec apéritif.

Places limitées.

Autre créneau à prévoir le samedi 17 octobre ! .

Château Paradis 2900 Chemin de Pommier Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 09 43 contact@chateauparadis.com

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English :

Paint, taste, and personalize! In partnership with Les Expériences Way, Château Paradis invites you to a bottle-painting workshop. On the agenda: a tasting of 3 wines, a gourmet appetizer, and the creation of your own unique bottle!

L’événement Atelier peinture sur bouteille de vin Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme