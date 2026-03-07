Atelier peinture sur céramique Office de Tourisme Chalon-sur-Saône
samedi 11 avril 2026.
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône
Tarif : 35 EUR
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-04-11
Lors de cet atelier, vous pourrez personnaliser une tasse en la décorant selon vos envies motifs, couleurs, messages… tout est possible pour créer un objet unique qui vous ressemble. La peinture utilisée sèche à l’air libre, vous pourrez donc repartir directement avec votre création.
Un moment créatif et convivial pour apprendre, expérimenter et s’amuser.
À partir de 10 ans. .
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
