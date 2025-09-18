Atelier peinture sur céramique – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes

Atelier peinture sur céramique – par Ô P’tits Coins Le 20 mille Nantes jeudi 18 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 18:30 – 21:00

Gratuit : non de 25 € à 55 € selon la pièce choisie. Tout le matériel est fourni, il ne vous reste plus qu’à créer ! Acompte de 15€ à la réservation Places limitées – réservez vite et offrez-vous une parenthèse créative ! à partir de 6 ans, Ados, adultes

Envie de passer un moment original, créatif et surtout plein de bonne humeur pour la rentrée ? L’atelier de peinture sur céramique du jeudi 18 septembre 2025 animé par Émilie de Popote café céramique est fait pour vous ! Pendant 2h30, venez partager un moment ludique entre amis, en couple ou même en solo dans un lieu. Choisissez la pièce de céramique qui vous inspire (tasse, assiette, bol, etc.) parmi une belle sélection, et laissez parler votre créativité. Pas besoin d’être un artiste : l’atelier est accessible à tous à partir de 6 ans et surtout pensé pour s’amuser, se détendre, et repartir avec une création unique, faite par vous.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-peinture-sur-ceramique