Atelier peinture sur céramique SOR PARIS 20

Le 18 avril de 11h à 13h, Tara vous propose un atelier peinture sur céramique.

Sur des objets vierges, laissez parler votre créativité pour réaliser une oeuvre rien qu’à vous, grâce à des techniques enseignées par Tara.

L’atelier coûte 45€ et inclut le matériel ainsi qu’une boisson chaude ou fraîche (hors alcool).

Atelier peinture sur céramique avec TARA.

Le samedi 18 avril 2026

de 11h00 à 13h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00

SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20

+33757841312 contactsorbar@gmail.com



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