Atelier peinture sur céramique SOR PARIS 20
Atelier peinture sur céramique SOR PARIS 20 samedi 18 avril 2026.
Le 18 avril de 11h à 13h, Tara vous propose un atelier peinture sur céramique.
Sur des objets vierges, laissez parler votre créativité pour réaliser une oeuvre rien qu’à vous, grâce à des techniques enseignées par Tara.
L’atelier coûte 45€ et inclut le matériel ainsi qu’une boisson chaude ou fraîche (hors alcool).
Atelier peinture sur céramique avec TARA.
Le samedi 18 avril 2026
de 11h00 à 13h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00
SOR 3 Rue Des Tourelles 75020 restaurant SORPARIS 20
+33757841312 contactsorbar@gmail.com
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