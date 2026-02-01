Atelier peinture sur céramique Vouillé

Atelier peinture sur céramique

Sur réservation.

Apprenez les techniques de la céramique et repartez avec votre pièce unique que vous aurez vous-même décorée. Veuillez noter que la pièce nécessite un temps de séchage, elle sera signée au nom du participant et à retirer au bureau d’information touristique de Vouillé 1 mois après l’atelier. Durée de l’atelier 1h30.

Sur réservation. .

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Atelier peinture sur céramique

Learn the techniques of ceramics and leave with your own unique piece. The piece will need time to dry, will be signed with the participant?s name and will be collected from the Vouillé tourist information office 1 month after the workshop.

Reservations required.

