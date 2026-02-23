Atelier Peinture sur cookie

131 Rue Grande Châteauroux Indre

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-04 17:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

L’Albert Coffee Shop a le plaisir de vous inviter à découvrir une activité aussi originale que gourmande au cœur de son établissement situé en centre-ville de Châteauroux l’atelier Peinture sur Cookie .

L’artiste Florence Lebbed investit votre coffee shop préféré pour une session créative unique. Loin des ateliers de pâtisserie traditionnels, cet événement propose aux participants de transformer des biscuits en véritables œuvres d’art avant de les déguster. Un moment créatif et gourmand où l’on décore, crée et repart avec ses propres cookies tout en savourant une délicieuse boisson ! 35 .

131 Rue Grande Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 24 86

English :

The Albert Coffee Shop is delighted to invite you to discover an original and delicious activity at the heart of its establishment in downtown Châteauroux: the Peinture sur Cookie workshop.

L’événement Atelier Peinture sur cookie Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme