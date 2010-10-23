Atelier peinture sur faïence émaillée Gien

Atelier peinture sur faïence émaillée

78 Place de la Victoire Gien Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-22 12:00:00

Date(s) :

2025-12-22 2025-12-23 2025-12-31

Les vacances de Pâques signent le retour des ateliers de peinture sur émail.

Une peintre de la Manufacture vous accompagnera dans la réalisation d’un décor sur assiette émaillée.

Après l’atelier, l’assiette repartira en cuisson pour fixer le décor.

Nos ateliers sont limités à 10 participants donc les places partent vite !

Réservation obligatoire au 02.38.05.21.06 ou museegien@gien.com 18 .

+33 2 38 05 21 06 museegien@gien.com

