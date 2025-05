Atelier peinture sur galets – Brocante Eco-Solidaire Mimbaste, 14 mai 2025 14:00, Mimbaste.

Landes

Atelier peinture sur galets Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-05-14 17:00:00

Date(s) :

2025-05-14

Une nouvelle expérience afin de réveiller votre énergie créative ! Nul besoin d’être doué en dessin, osez laisser votre inspiration vous guider pour décorer des galets !

Tania vous donne rendez-vous le mercredi 14 mai au café éco-solidaire de Mimbaste pour partager un moment sympathique en toute simplicité ! Participation libre. Tout public dès 8 ans. .

Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Atelier peinture sur galets

A new experience to awaken your creative energy! You don’t need to be good at drawing, just dare to let your inspiration guide you as you decorate pebbles!

Tania invites you to join her on Wednesday May 14 at the café éco-solidaire in Mimbaste, to share a pleasant moment in a friendly atmosphere

German : Atelier peinture sur galets

Eine neue Erfahrung, um Ihre kreative Energie zu wecken! Sie brauchen kein Zeichentalent zu sein, sondern können sich von Ihrer Inspiration leiten lassen, um Kieselsteine zu dekorieren!

Tania trifft Sie am Mittwoch, den 14. Mai im Café éco-solidaire in Mimbaste, um einen sympathischen Moment in aller Ruhe zu teilen

Italiano :

Una nuova esperienza per risvegliare la vostra energia creativa! Non è necessario essere bravi a disegnare, basta osare e lasciarsi guidare dall’ispirazione mentre si decorano i sassolini!

Tania vi aspetta mercoledì 14 maggio al Café éco-solidaire di Mimbaste per condividere un momento piacevole in un’atmosfera amichevole

Espanol : Atelier peinture sur galets

¡Una nueva experiencia para despertar tu energía creativa! No necesitas ser bueno dibujando, ¡sólo atrévete a dejar que tu inspiración te guíe mientras decoras guijarros!

Tania te espera el miércoles 14 de mayo en el café éco-solidaire de Mimbaste para compartir un momento agradable en un ambiente acogedor

L’événement Atelier peinture sur galets Mimbaste a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans