Atelier peinture sur papier yupo Eugénie-les-Bains

Atelier peinture sur papier yupo Eugénie-les-Bains jeudi 18 septembre 2025.

Atelier peinture sur papier yupo

Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Atelier peinture sur papier yupo ce jeudi 18/09 de 14h30 à 17h à la salle d’animation, animé par Daniel André. Réservations au 07 86 49 84 53 .

Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 49 84 53

English : Atelier peinture sur papier yupo

German : Atelier peinture sur papier yupo

Italiano :

Espanol : Atelier peinture sur papier yupo

L’événement Atelier peinture sur papier yupo Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-12 par Tourisme Aire Eugénie