Atelier peinture sur papier Yupo Eugénie-les-Bains

Tarif : 20 – 20 – EUR
Jeudi 06 novembre 14h30-17h00 atelier peinture sur papier Yupo animé par Daniel André Espace curiste 20 € matériel fourni (inscription 07 86 49 84 53) .
Espace curiste Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 49 84 53
