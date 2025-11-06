Atelier peinture sur papier Yupo Eugénie-les-Bains

Atelier peinture sur papier Yupo Eugénie-les-Bains jeudi 6 novembre 2025.

Atelier peinture sur papier Yupo

Espace curiste Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Jeudi 06 novembre 14h30-17h00 atelier peinture sur papier Yupo animé par Daniel André Espace curiste 20 € matériel fourni (inscription 07 86 49 84 53) .

Espace curiste Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 49 84 53

English : Atelier peinture sur papier Yupo

German : Atelier peinture sur papier Yupo

Italiano :

Espanol : Atelier peinture sur papier Yupo

L’événement Atelier peinture sur papier Yupo Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-06 par Tourisme Aire Eugénie