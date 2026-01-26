Atelier Peinture sur pots en terre cuite Le Monde du Macaron Guéret

Atelier Peinture sur pots en terre cuite

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Atelier peinture sur pots en terre cuite.

Repartez avec votre création.

Matériel inclus, boisson et gourmandises.

Sur réservation. .

Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16

