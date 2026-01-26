Atelier Peinture sur pots en terre cuite Le Monde du Macaron Guéret
Atelier Peinture sur pots en terre cuite
Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret Creuse
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Atelier peinture sur pots en terre cuite.
Repartez avec votre création.
Matériel inclus, boisson et gourmandises.
Sur réservation. .
Le Monde du Macaron 55 Avenue du Berry Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 16
