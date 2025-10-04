Atelier peinture sur soie – confirmé Chartreuse de Lussy Bordeaux

Atelier peinture sur soie – confirmé Samedi 4 octobre, 10h00 Chartreuse de Lussy Gironde

Sur inscription

Dans une ambiance conviviale, vous approfondirez les techniques avancées de la peinture sur soie : nuances de couleurs, détails précis, effets complexes et maîtrise des techniques de remplissage.

L’atelier se déroule sur une journée complète, de 10h à 16h à la Chartreuse de Lussy, avec une pause déjeuner libre. Le petit groupe de 5 personnes maximum permet un suivi individualisé, idéal pour progresser selon vos besoins et objectifs.

Chartreuse de Lussy 10 Avenue Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine

Cet atelier vous permettra de perfectionner votre technique avec un accompagnement personnalisé et tout le matériel fourni. peinture activitée manuelle