Atelier « Peinture sur tissu ». De 3 à 6 ans Fillé

Atelier « Peinture sur tissu ». De 3 à 6 ans

Rue du Canal Fillé Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-03 10:00:00

fin : 2025-09-06 11:00:00

2025-09-03 2025-09-06

Explorez l’exposition temporaire Un Soleil Dans Mon Manteau et exprimez votre créativité en peignant sur du tissu ! Atelier jeune public de 3 à 6 ans

Un atelier ou les enfants laissent libre court à leur imagination, dans lequel ils peuvent tâcher autant de tissus qu’ils le veulent ! de 3 à 6 ans. .

Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr

English :

Explore the temporary exhibition Un Soleil Dans Mon Manteau and express your creativity by painting on fabric! Workshop for children aged 3 to 6

German :

Erkunde die Sonderausstellung Un Soleil Dans Mon Manteau und bringe deine Kreativität zum Ausdruck, indem du auf Stoff malst! Workshop für junges Publikum von 3 bis 6 Jahren

Italiano :

Esplorate la mostra temporanea Un Soleil Dans Mon Manteau ed esprimete la vostra creatività dipingendo su tessuto! Laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni

Espanol :

Explore la exposición temporal Un Soleil Dans Mon Manteau y exprese su creatividad pintando sobre tela Taller para niños de 3 a 6 años

