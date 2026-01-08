Atelier Peinture sur toile Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier Peinture sur toile

Maison des Métiers d'Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 16:30:00

2026-02-21

Vivez une expérience inoubliable ! Novice ou familier avec la peinture acrylique, sous la direction attentionnée de l’artiste professionnelle Anna Filimonova, venez peindre à la manière de Kees van Dongen, chaque participant repartira avec une toile haute en couleur .

Vous apprendrez en même temps la vie de l’artiste et verrez la sélection de ces plus belles toiles.

Public À partir de 15 ans .

Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie +33 2 77 42 03 10

