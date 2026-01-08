Atelier Peinture sur toile Maison des Métiers d’Art Douains
Atelier Peinture sur toile Maison des Métiers d’Art Douains samedi 21 février 2026.
Atelier Peinture sur toile
Maison des Métiers d’Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 16:30:00
2026-02-21
Vivez une expérience inoubliable ! Novice ou familier avec la peinture acrylique, sous la direction attentionnée de l’artiste professionnelle Anna Filimonova, venez peindre à la manière de Kees van Dongen, chaque participant repartira avec une toile haute en couleur .
Vous apprendrez en même temps la vie de l’artiste et verrez la sélection de ces plus belles toiles.
Public À partir de 15 ans .
Maison des Métiers d'Art 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie
