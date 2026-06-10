Bayel

Atelier peinture sur verre Fleur d’été

2 rue belle verrière Bayel Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Comme chaque année, l’Atelier du Verre rouvre ses portes aux familles pour ses célèbres animations estivales. Rendez-vous tous les mercredis après-midi du 8 Juillet au 19 Août (sauf le 15 Juillet).

Au programme (2 heures d’animation)

– Créativité Les enfants peignent et personnalisent leur propre fleur d’été en verre, puis repartent avec leur création.

– Émerveillement Place à la démonstration de soufflage de verre en fusion avec Manolo, notre Maître Verrier (sauf le 29 Juillet et le 5 Août, remplacé par la visite du musée)

Tarifs:

– participant: 20€

– 1 accompagnant: gratuit

– 2ème accompagnant: 5€

Réservation obligatoire. .

2 rue belle verrière Bayel 10310 Aube Grand Est +33 3 25 92 42 68 bayel-cristal@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Atelier peinture sur verre Fleur d’été Bayel a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne