Atelier peinture Un cœur en été Lyons-la-Forêt

Atelier peinture Un cœur en été Lyons-la-Forêt vendredi 4 juillet 2025.

Atelier peinture Un cœur en été

12 Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-07-26 16:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Tous les vendredis et samedis de juillet, Alix Tassart vous donne rendez-vous dans son atelier.

Venez prendre le temps de peindre, simplement, dans un lieu inspirant et repartez avec votre toile.

Explorez ce que l’été suggère à votre cœur !

Une émotion, un instant, un souvenir, un rêve, un message…

Participation 25€ matériel compris

Pour plus de renseignements:

L’atelier d’Alix: 12, rue de l’hôtel de ville, 27480 Lyons-la-Forêt

Inscription conseillée au 06 32 04 58 64

Tous les vendredis et samedis de juillet, Alix Tassart vous donne rendez-vous dans son atelier.

Venez prendre le temps de peindre, simplement, dans un lieu inspirant et repartez avec votre toile.

Explorez ce que l’été suggère à votre cœur !

Une émotion, un instant, un souvenir, un rêve, un message…

Participation 25€ matériel compris

Pour plus de renseignements:

L’atelier d’Alix: 12, rue de l’hôtel de ville, 27480 Lyons-la-Forêt

Inscription conseillée au 06 32 04 58 64 .

12 Rue de l’Hôtel de Ville Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 32 04 58 64 tassartalix@gmail.com

English : Atelier peinture Un cœur en été

Every Friday and Saturday in July, Alix Tassart invites you to her workshop.

Come and take the time to paint, simply, in an inspiring setting, and leave with your own canvas.

Explore what summer suggests to your heart!

An emotion, a moment, a memory, a dream, a message?

Participation 25? materials included

For further information:

L’atelier d’Alix: 12, rue de l’hôtel de ville, 27480 Lyons-la-Forêt, France

Registration recommended: 06 32 04 58 64

German :

Jeden Freitag und Samstag im Juli lädt Alix Tassart Sie zu einem Treffen in ihrem Atelier ein.

Nehmen Sie sich die Zeit, einfach nur zu malen, an einem inspirierenden Ort und gehen Sie mit Ihrer Leinwand nach Hause.

Entdecken Sie, was der Sommer Ihrem Herzen vorschlägt!

Eine Emotion, ein Augenblick, eine Erinnerung, ein Traum, eine Botschaft?

Teilnahmegebühr 25 ? inklusive Material

Für weitere Informationen:

L’atelier d’Alix: 12, rue de l’hôtel de ville, 27480 Lyons-la-Forêt

Anmeldung empfohlen unter 06 32 04 58 64

Italiano :

Ogni venerdì e sabato di luglio, Alix Tassart vi invita nel suo studio.

Venite e prendetevi il tempo per dipingere, semplicemente, in un ambiente stimolante, e andate via con la vostra tela.

Esplorate ciò che l’estate suggerisce al vostro cuore!

Un’emozione, un momento, un ricordo, un sogno, un messaggio?

Partecipazione 25? materiali inclusi

Per maggiori informazioni:

L’atelier d’Alix: 12, rue de l’hôtel de ville, 27480 Lyons-la-Forêt, Francia

Iscrizione consigliata al numero 06 32 04 58 64

Espanol :

Todos los viernes y sábados de julio, Alix Tassart le invita a su estudio.

Venga y tómese su tiempo para pintar, simplemente, en un entorno inspirador, y váyase con su lienzo.

Explore lo que el verano sugiere a su corazón

¿Una emoción, un momento, un recuerdo, un sueño, un mensaje?

Participación 25? materiales incluidos

Para más información:

L’atelier d’Alix: 12, rue de l’hôtel de ville, 27480 Lyons-la-Forêt, Francia

Inscripción recomendada en el 06 32 04 58 64

L’événement Atelier peinture Un cœur en été Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de Tourisme Lyons Andelle