Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit » Musée d’initiation à la nature Caen jeudi 30 octobre 2025.

Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’abbaye aux Hommes Caen Calvados

Début : 2025-10-30 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

2025-10-30

Deviens le futur maître de l’aquarelle grâce aux choux rouges, de la betterave et autres légumes du potager !

Animation gratuite, à partir de 3ans.

Sur réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr .

Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’abbaye aux Hommes Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@cpievdo.fr

English : Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit »

Become a future master of watercolours with red cabbage, beet and other garden vegetables!

German : Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit »

Werde mit Rotkohl, Rote Bete und anderem Gemüse aus dem Garten zum zukünftigen Meister der Aquarellmalerei!

Italiano :

Diventate futuri maestri dell’acquerello con cavolo rosso, barbabietola e altre verdure dell’orto!

Espanol :

Conviértete en un futuro maestro de la acuarela con col lombarda, remolacha y otras verduras del huerto

