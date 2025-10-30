Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit » Musée d’initiation à la nature Caen
Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit »
Musée d’initiation à la nature Enceinte de l’abbaye aux Hommes Caen Calvados
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
2025-10-30
Deviens le futur maître de l’aquarelle grâce aux choux rouges, de la betterave et autres légumes du potager !
Animation gratuite, à partir de 3ans.
Sur réservation obligatoire au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr .
English : Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit »
Become a future master of watercolours with red cabbage, beet and other garden vegetables!
German : Atelier « Peinture végétale des animaux de la nuit »
Werde mit Rotkohl, Rote Bete und anderem Gemüse aus dem Garten zum zukünftigen Meister der Aquarellmalerei!
Italiano :
Diventate futuri maestri dell’acquerello con cavolo rosso, barbabietola e altre verdure dell’orto!
Espanol :
Conviértete en un futuro maestro de la acuarela con col lombarda, remolacha y otras verduras del huerto
