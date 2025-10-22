Atelier peinture végétale Rue Guy de Rochefort Herbignac

Atelier peinture végétale Rue Guy de Rochefort Herbignac mercredi 22 octobre 2025.

Atelier peinture végétale

Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-22 2025-10-24

Des goûts et des couleurs…Les fruits det les légumes sont à l’honneuravec Chloé de « l’escargot qui boîte » mais vous ne les mangerez pas ! Vous découvrirez comment en faire de la peinture !

Dès 7 ans en binôme avec un adulte. .

Château de Ranrouët Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

