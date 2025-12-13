Atelier peinture végétale Lisieux

Atelier peinture végétale

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Transforme les plantes en couleurs et donne vie à des créations uniques.

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

English : Atelier peinture végétale

Transform plants into color and bring unique creations to life.

