Atelier peinture végétale
38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
Transforme les plantes en couleurs et donne vie à des créations uniques.
38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr
English : Atelier peinture végétale
Transform plants into color and bring unique creations to life.
L’événement Atelier peinture végétale Lisieux a été mis à jour le 2025-12-13 par Calvados Attractivité