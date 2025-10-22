Atelier peinture végétale Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac

Atelier peinture végétale Saveurs d'octobre Château de Ranrouët Herbignac mercredi 22 octobre 2025.

Atelier peinture végétale Saveurs d’octobre

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-24 16:30:00

2025-10-22 2025-10-24

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le château de Ranrouët vous propose un atelier « Peinture végétale ».

Atelier « Peinture végétale »

Des goûts et des couleurs… Les fruits et les légumes sont à l’honneur avec Chloé de « l’escargot qui boîte » mais vous ne les mangerez pas ! Vous découvrirez comment en faire de la peinture !

Dès 7 ans en binôme avec un adulte

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation auprès du Château de Ranrouët.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

