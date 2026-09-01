Atelier peinture « Vive l’automne » Rue Albert Theulier Thiviers
mercredi 30 septembre 2026 · Rue Albert Theulier · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Atelier peinture « Vive l’automne »
Rue Albert Theulier Ludothèque de Thiviers Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 11:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Animation atelier peinture sur le thème « Vive l’automne » ! Dès 2 ans, gratuit, sur inscription.
Animation atelier peinture sur le thème « Vive l’automne » ! Dès 2 ans, gratuit, sur inscription. .
Rue Albert Theulier Ludothèque de Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56
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English : Atelier peinture « Vive l’automne »
Painting workshop on the theme « Long Live Fall »! For children ages 2 and up; free; registration required.
L’événement Atelier peinture « Vive l’automne » Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère
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