Informations pratiques

Thiviers

Atelier peinture « Vive l’automne »

Rue Albert Theulier Ludothèque de Thiviers Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:00:00

fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Animation atelier peinture sur le thème « Vive l’automne » ! Dès 2 ans, gratuit, sur inscription.

Animation atelier peinture sur le thème « Vive l’automne » ! Dès 2 ans, gratuit, sur inscription. .

Rue Albert Theulier Ludothèque de Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

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English : Atelier peinture « Vive l’automne »

Painting workshop on the theme « Long Live Fall »! For children ages 2 and up; free; registration required.

L’événement Atelier peinture « Vive l’automne » Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère