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Atelier peinture « Vive l’automne » Rue Albert Theulier Thiviers

mercredi 30 septembre 2026 · Rue Albert Theulier · Thiviers

Atelier peinture « Vive l’automne » Rue Albert Theulier Thiviers

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Albert Theulier
Adresse
Ludothèque de Thiviers
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Atelier peinture « Vive l’automne »

Rue Albert Theulier Ludothèque de Thiviers Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:00:00
fin : 2026-09-30 11:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Animation atelier peinture sur le thème « Vive l’automne » ! Dès 2 ans, gratuit, sur inscription.
Animation atelier peinture sur le thème « Vive l’automne » ! Dès 2 ans, gratuit, sur inscription.   .

Rue Albert Theulier Ludothèque de Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56 

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English : Atelier peinture « Vive l’automne »

Painting workshop on the theme « Long Live Fall »! For children ages 2 and up; free; registration required.

L’événement Atelier peinture « Vive l’automne » Thiviers a été mis à jour le 2026-09-05 par Isle-Auvézère

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