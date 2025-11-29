Atelier peintures plâtres de Noël Saint-Bonnet-le-Froid
Atelier peintures plâtres de Noël Saint-Bonnet-le-Froid samedi 20 décembre 2025.
Atelier peintures plâtres de Noël
galerie d’art Saint-Bonnet-le-Froid Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
10 €- réservation 06 64 37 67 85
à la Galerie
.
galerie d’art Saint-Bonnet-le-Froid 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
10 ?- booking 06 64 37 67 85
at the Gallery
L’événement Atelier peintures plâtres de Noël Saint-Bonnet-le-Froid a été mis à jour le 2025-11-27 par Haut Pays du Velay Tourisme