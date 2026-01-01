Atelier pelotes Taizé-Aizie

Atelier pelotes Taizé-Aizie samedi 31 janvier 2026.

Atelier pelotes

Salle des fêtes Taizé-Aizie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 13:30:00
fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :
2026-01-31

  .

Salle des fêtes Taizé-Aizie 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine   mdorfiac@charente-nature.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier pelotes Taizé-Aizie a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente