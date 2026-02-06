Atelier Pendule de Thot apprendre à l’utiliser Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône

Atelier Pendule de Thot apprendre à l’utiliser

Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Découvrez la puissance de pendule de Thot et apprenez à l’utiliser pour votre bien-être.

Présentation du pendule de Thot, Comment le questionner, Protocole de correction par les couleurs

Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com

English :

Discover the power of the Thoth Pendulum and learn how to use it for your well-being.

Presentation of the Thot Pendulum, How to question it, Color Correction Protocol

