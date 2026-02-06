Atelier Pendule de Thot apprendre à l’utiliser Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône
Atelier Pendule de Thot apprendre à l’utiliser Salle de la médiathèque Châteauneuf-du-Rhône samedi 7 mars 2026.
Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Adhérent de l’association
Début : 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
2026-03-07
Découvrez la puissance de pendule de Thot et apprenez à l’utiliser pour votre bien-être.
Présentation du pendule de Thot, Comment le questionner, Protocole de correction par les couleurs
Salle de la médiathèque 1 place de la grangette Châteauneuf-du-Rhône 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes castelnature@gmail.com
English :
Discover the power of the Thoth Pendulum and learn how to use it for your well-being.
Presentation of the Thot Pendulum, How to question it, Color Correction Protocol
