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AGENDA · Royan

Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements Annexe PENSA Royan

mardi 13 octobre 2026 · Annexe PENSA · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Annexe PENSA
Adresse
14 rue Henri Dunant
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements

Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:00:00
fin : 2026-10-13 15:30:00

Date(s) :
2026-10-13

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Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67  sante@mairie-royan.fr

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L’événement Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan

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