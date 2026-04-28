Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements Annexe PENSA Royan

Informations pratiques

Royan

Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements

Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:00:00

fin : 2026-10-13 15:30:00

Date(s) :

2026-10-13

Aidant(e) d’un proche, vous cherchez des repères et des conseils ?

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Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr

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Are you a caregiver looking for guidance and advice?

L’événement Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan