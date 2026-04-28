Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements Annexe PENSA Royan
mardi 13 octobre 2026 · Annexe PENSA · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements
Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 14:00:00
fin : 2026-10-13 15:30:00
Date(s) :
2026-10-13
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Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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L’événement Atelier PENS’aidants | Douleurs et traitements Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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