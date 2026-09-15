Atelier PENS’aidants | Mieux se connaître Annexe PENSA Royan
jeudi 8 octobre 2026 · Annexe PENSA · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier PENS’aidants | Mieux se connaître
Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Aidant(e) d’un proche, vous cherchez des repères et des conseils ? Grâce à l’ennéagramme et à un accompagnement personnalisé, explorez les différents types de personnalité afin de mieux vous comprendre et enrichir la relation d’aide.
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Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
Are you a caregiver looking for guidance and advice? Thanks to the Enneagram and personalized coaching, explore the different personality types to better understand yourself and enrich your helping relationship.
L’événement Atelier PENS’aidants | Mieux se connaître Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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