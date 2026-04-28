Atelier PENS’aidants | Régulation des émotions Annexe PENSA Royan
mardi 6 octobre 2026 · Annexe PENSA · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier PENS’aidants | Régulation des émotions
Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Aidant(e) d’un proche, vous souhaitez faire une pause ? Grâce à l’auto-massage issu de la réflexologie, apprenez à mieux accueillir, apaiser et réguler vos émotions au quotidien.
Sous réserve d’inscription préalable au programme Pens’aidants.
.
Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Looking for a break from caring for a loved one? Thanks to reflexology-based self-massage, learn to better welcome, soothe and regulate your emotions on a daily basis.
Subject to prior registration for the Pens’aidants program.
L’événement Atelier PENS’aidants | Régulation des émotions Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- La minute patrimoine Royan dans la Reconstruction en France rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan 16 septembre 2026
- Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan 16 septembre 2026
- Équilibre en fête Association Equilibre Royan 17 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite éclair L’abri de Perpigna rue du Champ des Oiseaux Royan 18 septembre 2026
- Week-end de la glisse 8e édition Royan 18 septembre 2026