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Atelier PENS’aidants | Régulation des émotions Annexe PENSA Royan

mardi 6 octobre 2026 · Annexe PENSA · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Annexe PENSA
Adresse
14 rue Henri Dunant
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Atelier PENS’aidants | Régulation des émotions

Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06

Aidant(e) d’un proche, vous souhaitez faire une pause ? Grâce à l’auto-massage issu de la réflexologie, apprenez à mieux accueillir, apaiser et réguler vos émotions au quotidien.
Sous réserve d’inscription préalable au programme Pens’aidants.
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Annexe PENSA 14 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67  sante@mairie-royan.fr

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English :

Looking for a break from caring for a loved one? Thanks to reflexology-based self-massage, learn to better welcome, soothe and regulate your emotions on a daily basis.
Subject to prior registration for the Pens’aidants program.

L’événement Atelier PENS’aidants | Régulation des émotions Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan

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