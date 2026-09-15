Atelier PENS’aidants | Sophrologie Salle COOK Royan
mardi 6 octobre 2026 · Salle COOK · Royan
Informations pratiques
Royan
Atelier PENS’aidants | Sophrologie
Salle COOK 53 bis bd Franck Lamy Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-06 11:00:00
Date(s) :
2026-10-06
Aidant(e) d’un proche, vous souhaitez prendre du temps pour vous ressourcer ? À travers des exercices simples et accessibles, explorez la sophrologie comme outil pour respirer plus librement, relâcher les tensions et renforcer votre équilibre intérieur.
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Salle COOK 53 bis bd Franck Lamy Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 67 sante@mairie-royan.fr
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English :
Are you caring for someone close to you, and would like to take some time out to recharge your batteries? Through simple, accessible exercises, explore sophrology as a tool for breathing more freely, releasing tension and strengthening your inner balance.
L’événement Atelier PENS’aidants | Sophrologie Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan
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