Atelier percussions corporelles Médiathèque les 7 lieux Bayeux
Atelier percussions corporelles Médiathèque les 7 lieux Bayeux samedi 29 novembre 2025.
Atelier percussions corporelles
Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados
Début : 2025-11-29 10:30:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Les rythmes et musiques appris pendant ces ateliers pourront être intégrés au spectacle L’hiver sera chaud !
Par le collectif Ensemble tout contre. Dans le cadre du festival départemental imaginons DEMAIN
Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 20 20 les7lieux@bayeux-intercom.fr
English : Atelier percussions corporelles
The rhythms and music learned during these workshops can be incorporated into the show L’hiver sera chaud!
By the Ensemble tout contre collective. As part of the departmental festival imaginons DEMAIN
German : Atelier percussions corporelles
Die in diesen Workshops erlernten Rhythmen und Musikstücke können in die Aufführung L’hiver sera chaud!
Von dem Kollektiv Ensemble tout contre. Im Rahmen des Festivals des Departements imaginons DEMAIN
Italiano :
I ritmi e le musiche apprese in questi laboratori possono essere integrati nello spettacolo L’hiver sera chaud!
Del collettivo Ensemble tout contre. Nell’ambito del festival dipartimentale imaginons DEMAIN
Espanol :
¡Los ritmos y la música aprendidos en estos talleres pueden incorporarse al espectáculo L’hiver sera chaud!
Del colectivo Ensemble tout contre. En el marco del festival departamental imaginons DEMAIN
