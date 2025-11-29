Atelier percussions corporelles Médiathèque les 7 lieux Bayeux

Atelier percussions corporelles Médiathèque les 7 lieux Bayeux samedi 29 novembre 2025.

Atelier percussions corporelles

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Les rythmes et musiques appris pendant ces ateliers pourront être intégrés au spectacle L’hiver sera chaud !

Par le collectif Ensemble tout contre. Dans le cadre du festival départemental imaginons DEMAIN .

Médiathèque les 7 lieux 1, boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 20 20 les7lieux@bayeux-intercom.fr

English : Atelier percussions corporelles

The rhythms and music learned during these workshops can be incorporated into the show L’hiver sera chaud!

By the Ensemble tout contre collective. As part of the departmental festival imaginons DEMAIN

German : Atelier percussions corporelles

Die in diesen Workshops erlernten Rhythmen und Musikstücke können in die Aufführung L’hiver sera chaud!

Von dem Kollektiv Ensemble tout contre. Im Rahmen des Festivals des Departements imaginons DEMAIN

Italiano :

I ritmi e le musiche apprese in questi laboratori possono essere integrati nello spettacolo L’hiver sera chaud!

Del collettivo Ensemble tout contre. Nell’ambito del festival dipartimentale imaginons DEMAIN

Espanol :

¡Los ritmos y la música aprendidos en estos talleres pueden incorporarse al espectáculo L’hiver sera chaud!

Del colectivo Ensemble tout contre. En el marco del festival departamental imaginons DEMAIN

