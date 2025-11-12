Atelier Percussions Corporelles Halles de Pau Pau

Atelier Percussions Corporelles

Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 30 EUR

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Venez découvrir les ateliers de percussions corporelles pour les 6 ans et plus, ado adultes. Les ateliers se dérouleront 6 fois dans l’année avec possibilité de s’inscrire à la séance. Un doux mélange de percussions, danse, mouvement, rythme pour un grand plaisir partagé.

14h15-15h15 Atelier Parent-Enfant 6-10 ans

15h15-16h45 Atelier +8ans, Ado et Adulte .

Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 lesateliersmusiqueetpatisserie@gmail.com

