Atelier Percussions Corporelles Halles de Pau Pau
Atelier Percussions Corporelles Halles de Pau Pau mercredi 12 novembre 2025.
Atelier Percussions Corporelles
Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 18 – 18 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Venez découvrir les ateliers de percussions corporelles pour les 6 ans et plus, ado adultes. Les ateliers se dérouleront 6 fois dans l’année avec possibilité de s’inscrire à la séance. Un doux mélange de percussions, danse, mouvement, rythme pour un grand plaisir partagé.
14h15-15h15 Atelier Parent-Enfant 6-10 ans
15h15-16h45 Atelier +8ans, Ado et Adulte .
Halles de Pau 8 Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 45 32 54 lesateliersmusiqueetpatisserie@gmail.com
English : Atelier Percussions Corporelles
German : Atelier Percussions Corporelles
Italiano :
Espanol : Atelier Percussions Corporelles
L’événement Atelier Percussions Corporelles Pau a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pau