ATELIER PERCUSSIONS ENFANTS Gorges du Tarn Causses

ATELIER PERCUSSIONS ENFANTS

Médiathèque municipale Gorges du Tarn Causses Lozère

Dernier atelier percussions à destination des enfants avant la fin de l’année 2025.

La séance est avancée à 10h pour permettre de répartir les enfants en trois groupes, en fonction de l’affluence.

Gratuit, sans inscription, ouvert à tous les enfants à partir de 3 ans

Médiathèque municipale Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie

English :

Last percussion workshop for children before the end of 2025.

The session has been brought forward to 10 a.m. to allow children to be divided into three groups, depending on attendance.

Free, no registration required, open to all children aged 3 and over

