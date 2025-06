Atelier percussions – Plaine Lorrain Nantes 8 juillet 2025 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-08 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Gratuit RYTHMES ET PERCUSSIONS Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Pratique des rythmes et percussions avec des instruments traditionnels d’Afrique: Djembés, Kinkini et accessoires divers

Plaine Lorrain Nantes 44100