Atelier « perfectionnement boutis » Samedi 8 novembre, 09h30, 13h30 Salle de l’Herboux Gard

80€ (kit compris : batiste + dessin + coton)

Matériel à prendre : tambour, dé, règle, crayon, ciseaux de broderie, aiguille, épingles, fil à faufiler)

Apporter vos Boutis0€ pour résoudre leurs problèmes.

Visite gratuite du Musée après 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T09:30:00 – 2025-11-08T12:30:00

Fin : 2025-11-08T13:30:00 – 2025-11-08T17:00:00

Technique niveau supérieur afin de découvrir et maitriser d’autres gestes à l’aiguille pour une broderie de l’intérieur qui tend vers la perfection.

Salle de l’Herboux 3 avenue du 11 novembre 1918 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie 0466017804 https://www.calvisson.com/associations/ https://www.facebook.com/p/La-Maison-du-Boutis-100057760235513/?locale=fr_FR;http://www.facebook.com/p/La-Maison-du-Boutis-100057760235513/?locale=fr_FR Espace associatif Parking gratuit à 30 mètres.

©les cordelles du boutis