Atelier performance « Boom et Tic » Erdeven

Atelier performance « Boom et Tic » Erdeven samedi 27 septembre 2025.

Atelier performance « Boom et Tic »

Espace culturel Le Roelan Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Une performance sensorielle pour les tout-petits !

Pour les enfants de 6 mois à 4 ans (accompagnés d’un adulte)

Plongez avec votre enfant dans l’univers poétique de L’orage d’Elena Del Vento ️

Une expérience artistique unique mêlant dessin, mouvement et sons, spécialement conçue pour éveiller la curiosité des tout-petits.

L’artiste dessine et danse en direct, traduisant les sons en gestes et en formes le booom du tonnerre devient un grand cercle, le tic de la pluie un trait tout fin…

Un moment d’exploration libre, où chaque enfant pourra dessiner, jouer, ressentir, observer… en toute simplicité.

Attention, les places sont limitées !

Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant) .

Espace culturel Le Roelan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier performance « Boom et Tic » Erdeven a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon